Минфин оценил допдоходы бюджета от продажи нефти и газа в ноябре

Дополнительные нефтегазовые доходы российского бюджета в ноябре составят порядка 105,1 млрд рублей, прогнозирует Минфин РФ.

Отклонение реальных доходов от продажи нефти и газа от ожидаемых объемов по итогам октября составило -17,6 млрд рублей, говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

Доля ненефтегазовых доходов в федеральном бюджете РФ сейчас составляет примерно две трети. Ожидается, что в следующем году это значение снизится до 27%, а в 2027-м упадет до 23%.

Доходы от нефтегазового сектора играют ключевую роль в валютных поступлениях России. При падении мировых цен на энергоресурсы или сокращении их добычи приток валюты в РФ сократится, что негативно отразится на рубле.

Ранее одна из крупнейших нефтяных компаний мира начала резко терять прибыль.