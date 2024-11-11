Путин поручил увеличить выплаты на ипотеку многодетным семьям на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил увеличить до 1 млн рублей выплату на погашение ипотечного кредита для многодетных семей на Чукотке. Об этом сообщается на сайте Кремля по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума.

Размер выплаты повысится с 1 июля следующего года. Средства смогут получить те семьи, в которых родились третьи и последующие дети.

1 млн рублей также выплатят многодетным семьям из тех регионов Дальнего Востока, где суммарный коэффициент рождаемости третьего и следующего ребенка ниже среднего по округу.

Также Путин поручил заморозить льготную ставку 2% по Дальневосточной ипотеке до 2030 года.

В сентябре глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на ВЭФ-2024 попросил президента РФ рассмотреть возможность удержать двухпроцентную ставку Дальневосточной и Арктической ипотеки.

Чекунов подчеркнул, что в общем объеме данные программы занимают всего 4%, отметив, что условия жизни в этих регионах остаются сложными. По его словам, ипотека позволила достичь рекордного уровня жилищного строительства. Чекунов заявил, что на Дальнем Востоке объем ввода жилья удвоился за пять лет.

Ранее в Госдуме предложили ввести новые жилищные льготы для воспитателей детсадов.