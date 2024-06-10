В Госдуме предложили ввести новые жилищные льготы для воспитателей детсадов

Младших воспитателей из детсадов нужно включить в список россиян, имеющих право стать участниками программы «Дальневосточная и арктическая ипотека». С таким предложением выступил зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов, передает RT.

По словам депутата, он получает от жителей Архангельской области обращения, в которых они просят распространить действие программы на младших воспитателей.

Соответствующее обращение он направил министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову и председателю комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николаю Харитонову.

Напомним, также Спиридонов призывает расширить действие льготной программы по аренде жилья на Арктику. По его мнению, это поможет с демографией и остановит отток населения из северных регионов. Предполагается, что власти будут приобретать готовое жилье с ремонтом и мебелью, а затем сдавать его в аренду по льготным условиям.

Ранее стало известно, что программу дальневосточной и арктической ипотеки распространили на участников СВО.