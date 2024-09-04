Путина попросили сохранить ставку по двум льготным ипотекам

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на ВЭФ-2024 попросил президента России Владимира Путина рассмотреть возможность удержать двухпроцентную ставку Дальневосточной и Арктической ипотеки. Об этом сообщает ТАСС.

Чекунов подчеркнул, что в общем объеме данные программы занимают всего 4%, отметив, что условия жизни в этих регионах остаются сложными. По его словам, ипотека позволила достичь рекордного уровня жилищного строительства. Чекунов заявил, что на Дальнем Востоке объем ввода жилья удвоился за пять лет.

Интерес к ипотеке среди россиян падает на фоне сверхвысоких ставок по кредитам, сокращения мер господдержки и дополнительных мер по «охлаждению» рынка, пояснил Горшков. На сегодняшний день Арктическую и Дальневосточную ипотеку можно взять под субсидированную ставку. До этого власти ужесточили программы семейной и IT-ипотеки.

Восточный экономический форум ежегодно проводится во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее риелтор предрек падение цен на новостройки на 15–20% к 2025 году.