В России могут снизиться цены на жилье

Директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что цены на жилье в России могут снизиться до 15% на фоне отмены массовой льготной ипотеки. Его слова приводят «Известия».

Он отметил, что из-за остановки льготной ипотеки на новое жилье найти равновесие между спросом и предложением стало сложно.

«Падение цен на жилье логично, как и пауза в строительстве нового жилья», — сказал эксперт.

По его словам, те, кто мог бы вложиться в недвижимость, понесли деньги в банки под выгодные проценты.

«Ведь брать ипотеку крайне невыгодно, так как по новым ставкам одна квартира стоит как две», — отметил эксперт.

Остапкович добавил, что удешевление квартир может продлиться от одного до полутора лет.

Президент России Владимир Путин ранее поручил заморозить льготную ставку 2% по Дальневосточной ипотеке до 2030 года. Соответствующее поручение было дано президентом по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума 5 сентября.

Ранее в Госдуме предложили ввести новые жилищные льготы для воспитателей детсадов.