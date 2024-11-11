После саммита БРИКС в Казани подорожала аренда офисов

После октябрьского саммита БРИКС стоимость аренды офисов в центре Казани приблизилась к московскому уровню. Об этом сообщает «Реальное время». По данным издания, к концу третьего квартала средняя арендная ставка в столице составила 25 200 рублей за кв. м в год (не включая НДС и операционные расходы).

Сообщается, что, помимо центральной части города, корректировка ставок затронула и бизнес-центры, находящиеся в прилегающих к ней локациях. К примеру, аренда в Ново-Савиновском районе поднялась более чем на 20% — с 19 200 до 21 600 рублей за кв. м в год.

«Такое аномальное явление наблюдается только в этом году. Для арендаторов это шок, говорят, что найдут сами дешевле. Но времена доступных по цене комфортабельных офисов ушло», — отметил член ТПП РТ, представитель агентства DI Group Константин Иванов.

Генеральный директор компании A-Development Владимир Шайхиев в свою очередь заявил, что длительность периода завышенных цен зависит от спроса со стороны арендаторов.

Саммит БРИКС прошел в Казани с 22 по 24 октября.

По итогам мероприятия 13 государств получили статус стран — партнеров объединения. Ими стали Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Белоруссия, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам.

БРИКС — международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к объединению присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о трех ключевых направлениях сотрудничества стран БРИКС.