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Путин назвал магистральные направления сотрудничества стран БРИКС

Путин рассказал о трех ключевых направлениях сотрудничества в рамках БРИКС

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Страны — члены БРИКС продолжают сотрудничать в рамках объединения по трем магистральным направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Российский лидер 23 октября принял участие в заседании саммита БРИКС в узком составе.

«Всячески содействовали углублению многопланового сотрудничества наших государств по трем магистральным направлениям: в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах», — отметил Путин в ходе мероприятия, говоря о взаимодействии между странами — членами объединения.

Также он высказался об усилиях по полной интеграции новых стран — членов БРИКС в работу объединения. Президент РФ обратил внимание, что дружественные государства многое делают с этой целью.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится до 24 октября.

В настоящее время объединение включает в себя девять стран. Изначально оно состояло из РФ, Бразилии, КНР, Индии и Южно-Африканской Республики (ЮАР). Но в 2024 году к БРИКС присоединились еще четыре государства: Эфиопия, Иран, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Подробнее о деятельности БРИКС — в материале «Газеты.Ru».

Ранее помощник Путина рассказал о его беседах «тет-а-тет» с зарубежными лидерами, прибывшими в Казань.

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Саммит БРИКС в Казани
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