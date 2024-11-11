Ценам на красную икру в РФ прогнозируют повышение к Новому году

Цены на красную икру в России вырастут вдвое по сравнению с концом 2023 года из-за сокращения улова лососевых на Дальнем Востоке, Сахалине и Камчатке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

При этом по сравнению с ноябрьскими цены также увеличатся — на 20%. Оптовые цены на красную икру уже выросли с 5,5 тыс. рублей до 9 тыс. рублей, а потребительские — до 13 тыс. рублей.

Отмечается, что рост цен привел к увеличению поставок поддельной икры на рынок, в частности, разведенной минеральной водой. У такой икры пропадает вкус, цвет и оболочка икринок.

До этого на Камчатке воры пробрались на рыбзавод и похитили 1,5 тонны красной икры. Правоохранители проводят следственные действия и устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Еще летом эксперты заявили, что в ближайшее время снижение цен на красную икру в России не ожидается. В августе 2024 года оптовая цена деликатеса составляла 4,8 тыс. рублей за килограмм, что в 1,5 раза дороже, чем годом ранее.

Ранее роскачество нашло кишечную палочку в красной икре восьми производителей.