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Россиянам объяснили, что происходит с ценами на красную икру

АКРА: в ближайшие 5-7 лет ждать падения цен на красную икру не стоит

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Depositphotos

Высокие цены на красную икру в России обусловлены ограниченным предложением и снижением вылова, ведущим к росту себестоимости для переработчиков, пояснил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. Его слова приводит РИА Новости.

«Прогнозы Всероссийской ассоциации рыбопромышленников на ближайшие 5-7 лет предполагают, что рекордные лососевые путины не ожидаются. Это может удерживать цены на икру под давлением», — отметил эксперт.

Тренин также напомнил, что со следующего года в стране должны увеличиться налоги в рыбной отрасли. В частности, пройдет индексация ставок сбора за пользование водными биоресурсами, а также вырастет плата за рыболовные участки.

Оптовые цены на красную икру в августе составляли порядка 4,8 тыс. рублей за килограмм. Это в 1,5 раза дороже, чем годом ранее. На этом фоне спрос россиян на деликатес стал постепенно снижаться.

Ранее экономист допустила, что стоимость икры может достигнуть 9 тыс. рублей за килограмм к Новому году.

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