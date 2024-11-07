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На Дальнем Востоке с рыбзавода похитили 1,5 тонны красной икры

На Камчатке воры пробрались на рыбзавод и похитили 1,5 тонны красной икры

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МВД РФ по Камчатскому краю

В Петропавловске-Камчатском оперативники расследуют дело о краже крупной партии красной икры. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 158 «Кража» по факту хищения около полутора тонн икры лососевых видов в городе Петропавловске-Камчатском», — уточнили в ведомстве.

Правоохранители проводят следственные действия и устанавливают лиц, причастных к преступлению.

До этого эксперты заявили, что в ближайшее время снижение цен на красную икру в России не ожидается. Это связано с ограниченным предложением и снижением вылова, ведущим к росту себестоимости для переработчиков. В августе 2024 года оптовая цена деликатеса составила 4,8 тыс. рублей за килограмм, что в 1,5 раза дороже, чем годом ранее.

Ранее экономист допустила, что стоимость икры может достигнуть 9 тыс. рублей за килограмм к Новому году.

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