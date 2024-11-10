Россия нарастила поставки газа Казахстану до исторического максимума

Импорт Казахстаном газа из России за восемь месяцев 2024 года увеличился вдвое — до максимума за всю историю торговли двух государств. Об этом сообщает РИА Новости.

Суммарно за январь — август 2024 года Казахстан импортировал из РФ природного газа на $353,4 млн, что в 2,1 раза больше, чем за такой же период в 2023 году. Суммарные объемы импорта российского газа за восемь месяцев текущего года достигли максимальных значений.

Кроме того, сообщается, что в январе — августе Казахстан сократил покупки у России нефтепродуктов в 2,5 раза — до $191,5 млн. Импорт автомобильного бензина составил $587 тыс., а дизельного топлива — почти $9 млн.

Также Астана увеличила импорт российского кокса — на 15,4% до $103,5 млн, а каменного угля — в 1,6 раза, до $107,5$.

5 ноября сообщалось, что доля России в грузинском импорте газа достигла рекордных за всю историю 36%. Основным поставщиком газа в Грузию остается Азербайджан. При этом за последний год поставки топлива по направлению значительно просели.

Ранее две европейские страны нашли способ поставлять газ через Украину.