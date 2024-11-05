Доля России в поставках газа в Грузию достигла рекорда с 2009 года

Грузия по итогам января — сентября нарастила импорт российского природного газа на 6,5%, до $90,09 млн. Об этом сообщает Национальная служба статистики республики.

При этом общие поставки энергоносителя на грузинский рынок из-за рубежа за девять месяцев просели на 18,2% и составили $250,33 млн.

В результате доля России в грузинском импорте природного газа выросла до 36% по сравнению с 27,7% по результатам аналогичного периода 2023 года. Показатель является максимальным за всю историю (статистика ведется с 2009 года).

Основным поставщиком газа в Грузию остается Азербайджан. При этом за последний год поставки топлива по направлению значительно просели. Так, по итогам января — сентября доля Азербайджана в объеме грузинского импорта газа сократилась до 64% против 72,3% за три квартала 2023-го. Еще раньше, в 2022-м, на азербайджанский газ приходилось 87,8% закупок Грузии.

Кроме того, Грузия в 2024 году ставит рекорды по закупкам российского пива. В первые девять месяцев поставки подскочили на 26%, до $1,7 млн.

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