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Британия повысит расходы на армию на фоне победы Трампа

Telegraph: Великобритания повысит расходы на армию на фоне победы Трампа

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Kin Cheung/AP

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен обнародовать планы по увеличению расходов на оборону до 2,5% ВВП на фоне победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. Об этом пишет The Telegraph.

«Ожидается, что весной будет объявлен долгожданный график увеличения военных расходов Великобритании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лейбористы таким образом надеются наладить отношения с новым президентом США, который неоднократно требовал увеличения расходов на оборону от союзников по НАТО.

Британский министр обороны Джон Хилли подтвердил, что решение о росте расходов до 2,5% ВВП будет принято в ближайшее время.

Британский политик, глава правой партии Reform UK Найджел Фарадж ранее заявил, что если Запад продолжит оказывать поддержку Киеву, то конфликт на Украине приобретет затяжной характер.

Ранее сообщалось, что Боррель прибыл в Киев, чтобы успокоить Украину после победы Трампа.

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