Цены на золото опустились до минимума впервые с середины октября

Стоимость декабрьских фьючерсов на золото снизилась до $2672,1 за унцию (-2,82%) на нью-йоркской бирже Comex. Данные актуальны на 16:50 мск.

Падение цены на драгоценный метал ниже $2700 произошло впервые с 17 октября.

30 октября стоимость золота обновила исторический рекорд, впервые превысив отметку в $2800 за унцию. Тогда аналитики объясняли новые рекорды на рынке золота повышением спроса на активы-убежища на фоне сохраняющихся опасений по поводу обострения конфликта на Ближнем Востоке и неопределенности относительно президентских выборов в США.

До этого замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что хранить сбережения в иностранной валюте на сегодняшний день небезопасно. Он назвал золото надежным инструментом долгосрочных инвестиций, добавив, что при достаточных объемах сбережений можно хранить в нем 10%.

Ранее россияне вошли в пятерку крупнейших покупателей украшений из золота.