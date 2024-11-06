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Цены на золото опустились до минимума впервые с середины октября

Стоимость золота упала ниже $2700 за тройскую унцию впервые с 17 октября

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Стоимость декабрьских фьючерсов на золото снизилась до $2672,1 за унцию (-2,82%) на нью-йоркской бирже Comex. Данные актуальны на 16:50 мск.

Падение цены на драгоценный метал ниже $2700 произошло впервые с 17 октября.

30 октября стоимость золота обновила исторический рекорд, впервые превысив отметку в $2800 за унцию. Тогда аналитики объясняли новые рекорды на рынке золота повышением спроса на активы-убежища на фоне сохраняющихся опасений по поводу обострения конфликта на Ближнем Востоке и неопределенности относительно президентских выборов в США.

До этого замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что хранить сбережения в иностранной валюте на сегодняшний день небезопасно. Он назвал золото надежным инструментом долгосрочных инвестиций, добавив, что при достаточных объемах сбережений можно хранить в нем 10%.

Ранее россияне вошли в пятерку крупнейших покупателей украшений из золота.

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