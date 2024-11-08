Международные резервы России снизились за месяц

Российские международные резервы за октябрь уменьшились до $631,573 млрд (-0,34%). Об этом сообщает Банк России.

При этом в последнюю неделю объем резервов начал расти и, по состоянию на конец 1 ноября, достиг $632,7 млрд (+0,7%). Причиной этого называют положительную переоценку.

Отмечается, что в период с января по октябрь резервы выросли на $32,981 млрд (+5,5%). Кроме того, продолжает расти доля золота в резервах: за месяц она увеличилась с 31,5% до 32,9%.

В октябре стало известно, что международный депозитарий Euroclear получил порядка €5,2 млрд доходов от российских активов за 9 месяцев с января по сентябрь. Большая часть суммы (€3,9 млрд) была получена по резервам Центробанка РФ.

Как сообщало издание Politico, Еврокомиссия в дальнейшем может разрешить финансовой группе Euroclear использовать часть замороженных активов России для защиты кредита Украине.

Ранее Зеленский назвал российские активы «украинскими деньгами».