МВФ отказался отвечать о статусе визы для находящейся под санкциями представительницы РФ

МВФ (Международный валютный фонд; контролирует стабильность валютно-финансовой системы мира и системы обменных курсов и расчетов и стремится к достижению устойчивого экономического роста всех своих стран-членов) отказался уточнить статус оформления американской визы новому исполнительному директору от РФ Ксении Юдаевой, передает РИА Новости.

На прошлой неделе стало известно, что ушедшая из Банка России и находящаяся под санкциями США с 2022 года Юдаева стала исполнительным директором МВФ по РФ и Сирии. При этом штаб-квартира фонда находятся в Вашингтоне.

«У нас нет комментариев», — ответила на вопрос о визе Юдаевой представитель организации.

До Юдаевой исполнительным директором от России в МВФ был Алексей Можин. Он занимал этот пост с 1996 года. С сентября 2013 года по август 2023 года Юдаева работала в должности первого заместителя председателя Центрального банка РФ. После этого она до 31 октября этого года занимала пост советника Эльвиры Набиуллиной.

Ранее экс-представитель России рассказал о хамстве и оскорблениях на заседаниях МВФ.