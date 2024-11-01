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Представитель России рассказал о хамстве и оскорблениях на заседаниях МВФ

Можин заявил, что в совете директоров МВФ звучат оскорбления в адрес России

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Yuri Gripas/Reuters

Исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин сообщил в беседе с РИА Новости, что на заседаниях совета директоров этой финансовой организации звучали оскорбления в адрес России.

«Мне хамят на заседаниях Совета директоров, оскорбляют мою страну, руководителя моей страны», — сказал он.

По словам Можина, он был вынужден «огрызаться» в ответ, хотя «все это глубоко противно».

Также он отметил, что по этой причине решил уйти из МВФ и попросил о замене. Как признался Можин, он уходит из фонда «с большой радостью», поскольку ему «глубоко неприятно» видеть то, что сейчас происходит в организации.

Можин проработал в МВФ 32 года, начиная с 1992 года. Первые четыре года он занимал должность заместителя директора, а следующие 28 лет — пост директора.

9 октября представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что оскорбления политических лидеров стали практикой западного истеблишмента. Так он прокомментировал утверждения о том, что вице-президент США Камала Харрис в частных беседах допускала оскорбления в адрес президента РФ Владимира Путина.

Ранее в МИД РФ назвали власти Литвы «нацистами» из-за оскорбления россиян.

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