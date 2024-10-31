Ксения Юдаева уходит из Центробанка с 31 октября в связи с решением продолжить работу вне этой структуры. Об этом сообщает РИА Новости.

«Именно она помогла внедрить механизм таргетирования инфляции. Вместе с ней мы проходили через череду кризисов. И каждый раз ее знания, умение видеть картину целиком, острота реакции помогали формулировать точный ответ на эти вызовы», — рассказала о вкладе экономиста в работу Банка России его председатель Эльвира Набиуллина.

С сентября 2013 года по август 2023 года Ксения Юдаева работала в должности первого заместителя председателя Центрального банка РФ. После этого она заняла пост советника Эльвиры Набиуллиной.

На посту первого заместителя председателя ЦБ РФ специалист курировала вопросы, связанные с экономическим моделированием и прогнозированием. Также она отвечала за установление официальных курсов иностранных валют и формирование денежно-кредитной статистики по стране.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выдвинуть Юдаеву на пост исполнительного директора в МВФ от РФ.

Ранее Юдаева заявила, что автаркия спровоцирует снижение благосостояния и замедлит развитие экономики.