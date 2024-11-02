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Ксения Юдаева стала одним из исполнительных директоров МВФ

Юдаева стала исполнительным директором МВФ по России и Сирии

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Ушедшая из Банка России Ксения Юдаева стала исполнительным директором Международного валютного фонда (МВФ) по РФ и Сирии. Об этом свидетельствуют данные на сайте организации.

До этого исполнительным директором от России в МВФ почти 30 лет был Алексей Можин. Этот пост он занимал с 1996 года.

С сентября 2013 года по август 2023 года Ксения Юдаева работала в должности первого заместителя председателя Центрального банка РФ. После этого она заняла пост советника Эльвиры Набиуллиной.

На посту первого заместителя председателя ЦБ РФ специалист курировала вопросы, связанные с экономическим моделированием и прогнозированием. Также она отвечала за установление официальных курсов иностранных валют и формирование денежно-кредитной статистики по стране.

31 октября Юдаева ушла с поста советницы Набиуллиной. По словам главы ЦБ, именно Юдаева помогла внедрить механизм таргетирования инфляции.

Ранее в России рассказали, почему МВФ находится в наихудшем за 30 лет состоянии.

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