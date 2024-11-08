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В Росстате рассказали о росте цен на сливочное масло с начала года

Росстат: цены на сливочное масло в России с начала года выросли на 27,5%

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Leonid S. Shtandel/Shutterstock/FOTODOM

Цены на сливочное масло в России с начала 2024 года к 5 ноября выросли на 27,5%, заявили в Росстате. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В публикации отмечается, что рост цены за восемь дней с 29 октября по 5 ноября составил 1,4%, против 1,9% на предыдущей неделе с 22 по 28 октября.

5 ноября глава Минсельхоза России Оксана Лут заявила, что Россия с начала года нарастила импорт сливочного масла на 20% по сравнению с 2023-м.

По словам министра, давление на стоимость сливочного масла в РФ оказывает рост его себестоимости на всех этапах цепочки производства. Также влияние на ценообразование оказывает рост зарплат в экономике.

Главным поставщиком сливочного масла в РФ является Белоруссия. На конец октября страна поставила на российский рынок 110,2 тыс. тонн товара.

Также председатель Союза потребителей России Петр Шелищ сообщил, что благодаря резко выросшим ценам на сливочное масло оно не станет дефицитным продуктом. Запредельно дорогим продукт все равно не будет, иначе производителям придется забыть о прибыли.

Ранее скачок цен на сливочное масло связали с любовью россиян к мороженому.

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