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Россия резко увеличила закупки сливочного масла в надежде замедлить рост цен

Глава Минсельхоза РФ Лут: импорт сливочного масла в 2024 году вырос на 20%

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Leonid S. Shtandel/Shutterstock/FOTODOM

Россия с начала года нарастила импорт сливочного масла на 20% по сравнению с 2023-м, заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. Ее слова приводит газета «Ведомости».

На рынке образовался временный дисбаланс спроса и предложения, что привело к росту цен на продукт, отметила министр. Чтобы оперативно решить этот вопрос, были увеличены закупки сливочного масла из дружественных стран, в частности из Индии, Ирана, Турции, добавила она.

«Рассчитываем, что это охладит рынок и позволит в ближайшее время стабилизировать ценовую ситуацию», — подчеркнула Лут.

По словам министра, давление на стоимость сливочного масла в РФ оказывает рост его себестоимости на всех этапах цепочки производства. Также влияние на ценообразование оказывает рост зарплат в экономике.

Главным поставщиком сливочного масла в РФ является Белоруссия. На конец октября страна поставила на российский рынок 110,2 тыс. тонн товара.

Ранее скачок цен на сливочное масло связали с любовью россиян к мороженому.

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