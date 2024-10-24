Стал известен главный поставщик сливочного масла в Россию

Главным поставщиком сливочного масла на российские прилавки является Белоруссия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.

По данным ведомства, импорт сливочного масла в Россию увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 110,2 тысячи тонн. Основным поставщиком является Белоруссия.

«По состоянию на 22 октября 2024 года, в Россию с начала года ввезено на 9% больше сливочного масла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 110,2 тыс. тонн», — говорится в сообщении ведомства.

До этого издание Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщало, что торговые сети опровергли сообщения о дефиците сливочного масла в России.

Также председатель Союза потребителей России Петр Шелищ сообщал, что благодаря резко выросшим ценам на сливочное масло оно не станет дефицитным продуктом. Запредельно дорогим продукт все равно не будет, иначе производителям придется забыть о прибыли.

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