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Зеленский не подпишет резонансный «закон о дровах»

Шмыгаль: Зеленский не подпишет закон о штрафах за хранение дров без документов

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РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский не будет подписывать законопроект о штрафах за хранение дров без соответствующих документов. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина.

По словам премьера, резонансный депутатский законопроект по штрафам за хранение дров без документов не будет подписан президентом Украины.

Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин также ранее заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не намерен подписывать «закон о дровах». Срок для наложения вето на закон, ужесточающий наказание за хранение дров стоимостью свыше $726 без документации, Зеленским уже был упущен.

В октябре 2024 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому хранение дров на сумму свыше 30 тысяч гривен (примерно $726) без документов о законной покупке может наказываться лишением свободы от пяти до семи лет. При этом в преддверии начала отопительного сезона правительство Украины разрешило гражданам, проживающим вблизи зоны боевых действий, самостоятельно и бесплатно заготавливать дрова.

Ранее украинцев призвали искать на зиму друзей с отоплением на дровах.

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