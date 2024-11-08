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Новак оценил продолжительность сохранения высокой ключевой ставки

Вице-премьер РФ Новак: высокая ключевая ставка не может сохраняться долго

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Мурад Оруджев/РИА Новости

Высокая ключевая ставка не может сохраняться долго, российские власти совместно работают над замедлением инфляции, заявил вице-премьер России Александр Новак. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в России инфляционный процесс затрагивает продовольственные товары, а непродовольственные товары и услуги растут ниже или на уровне инфляции.

Новак добавил, что в данной ситуации важно работать точечно, над позициями, по которым наблюдается высокий спрос при малом количестве предложений.

Вице-премьер подчеркнул, что жесткая денежно-кредитная политика, которую проводит Центральный банк России, направлена на снижение инфляционных процессов и инфляционных ожиданий.

Накануне советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов заявил, что изменения ключевой ставки будут зависеть от ее уровня.

До этого ЦБ России предупредил об очень высокой вероятности нового повышения ставки. ЦБ 25 октября 2024 года повысил ключевую ставку третий раз подряд за год — с 19% до рекордного 21%.

Ранее в Госдуме раскрыли сценарий снижения ключевой ставки на примере Турции.

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