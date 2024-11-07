В ЦБ раскрыли возможные изменения ключевой ставки

Изменения ключевой ставки будут зависеть от ее уровня. С таким заявлением выступил советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов, передает «Интерфакс».

«На этом уровне <…> мы точно не рассматриваем изменение ставки менее чем на один процентный пункт», — отметил он.

По словам Тремасова, такой вариант — это «минимально возможный шаг».

В публикации напомнили, что Банк России прогнозирует среднюю ключевую ставку в 2024 году на уровне 17,5% (до конца года — 21-21,3%).

В сентябре заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что производственные возможности российской экономики будут продолжать увеличиваться в 2025 году, даже несмотря на строгую денежно-кредитную политику.

Накануне ЦБ России предупредил об очень высокой вероятности нового повышения ставки. ЦБ 25 октября 2024 года повысил ключевую ставку третий раз подряд за год — с 19% до рекордного 21%.

Ранее в Госдуме раскрыли сценарий снижения ключевой ставки на примере Турции.