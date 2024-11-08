«Все деньги подгребли»: экономист предостерег ЦБ от роковой ошибки

Российскому Центробанку следует задуматься о кардинальном изменении денежно-кредитной политики, так как рынок остался практически без денег – они все лежат на депозитах вместо того, чтобы идти на развитие экономики. Следует рассмотреть вариант правомочности заморозки вкладов, заявил в беседе с Tsargrad.tv экономист, управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский.

Политика ЦБ направлена исключительно на повышение ключевой ставки, из-за чего рубль и индекс Мосбиржи топчутся на месте. Рынок стал очень «тонок», все деньги подгребли и закинули на депозиты, считает эксперт.

Лежащие на вкладах суммы достигают триллионов рублей, причем уже обсуждается, что в декабре возможно повышение ставки до 23%, что спровоцирует дальнейшее стекание средств на счета.

«Все-таки, мне кажется, ЦБ нужно задуматься над тем, что у нас происходит. Над тем, насколько правомочна вот эта заморозка денег и куда потом эти деньги вообще с банковских вкладов девать. Их нужно инвестировать в промышленность, чтобы экономика росла», — подчеркнул Рожанковский.

С ним согласен академик РАН Сергей Глазьев — он подчеркнул, что инвестпроектов с 20% годовых просто нет, а в банках у бизнеса есть возможность заработать столько, не имея рисков и не вкладываясь в развитие экономики. При этом в банках доля инвесткредитов упала до 5% и продолжает снижаться, и-за чего, по сути, они не выполняют свою главную задачу — трансформацию сбережений в инвестиции, заключил экономист.

Ранее в Госдуме раскрыли сценарий снижения ключевой ставки на примере Турции.