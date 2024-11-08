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В Россию завезли рекордное число новых автомобилей

«Автостат»: импорт новых легковых машин в октябре стал рекордным за 12 лет

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

По итогам октября в Россию завезли 112 тыс. новых легковых автомобилей. Это рекорд за последние 12 лет, пишет «Автостат».

Предыдущий максимум был зафиксирован в августе 2012 года. Тогда поставки новых легковушек на российский рынок составили около 120 тыс. машин.

Топ-5 самых импортируемых автомобилей октября заняли «китайцы». Лидером стал кроссовер Geely Monjaro. Следом идут Tiggo 4 PRO и Tiggo 7 PRO. Также в пятерку вошли Haval M6 и GAC GS3.

Всего по результатам первых десяти месяцев в Россию было ввезено 795 тыс. новых легковушек. В годовом выражении прирост составил 45,4%.

Между тем импорт подержанных авто в РФ, напротив, сократился. За период с января по октябрь поставки составили 332,7 тыс. машин с пробегом. Это на 2,9% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Выдача автокредитов в октябре рухнула на 32%. Россияне перестали оформлять займы из-за высоких ставок.

Ранее были названы цены на шиномонтаж в России.

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