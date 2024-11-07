Россияне перестали брать автокредиты из-за высоких ставок

В октябре банки выдали россиянам автокредитов на 168 млрд рублей. По сравнению с сентябрем показатель рухнул на 32%. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на предварительные данные аналитиков Frank RG.

При этом в годовом выражении все же фиксируется небольшой рост. Так, за аналогичный период 2023 года россиянам одобрили кредитов на покупку машины на общую сумму в 167 млрд рублей.

Россияне стали реже брать автокредиты главным образом по двум причинам, поясняют аналитики. Во-первых, с 1 октября в стране вырос утилизационный сбор на импортные автомобили. Ставки подскочили на 70-85%. Во-вторых, рынок отреагировал на повышение ключевой ставки до рекордных 21% годовых. При этом в Центробанке не исключают дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Ранее в России зафиксировали рост закредитованности населения.