Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне перестали брать автокредиты из-за высоких ставок

Frank RG: выдача автокредитов в октябре сократилась на 32%

close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В октябре банки выдали россиянам автокредитов на 168 млрд рублей. По сравнению с сентябрем показатель рухнул на 32%. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на предварительные данные аналитиков Frank RG.

При этом в годовом выражении все же фиксируется небольшой рост. Так, за аналогичный период 2023 года россиянам одобрили кредитов на покупку машины на общую сумму в 167 млрд рублей.

Россияне стали реже брать автокредиты главным образом по двум причинам, поясняют аналитики. Во-первых, с 1 октября в стране вырос утилизационный сбор на импортные автомобили. Ставки подскочили на 70-85%. Во-вторых, рынок отреагировал на повышение ключевой ставки до рекордных 21% годовых. При этом в Центробанке не исключают дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Ранее в России зафиксировали рост закредитованности населения.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами