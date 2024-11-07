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Названы цены на шиномонтаж в России

«Чек Индекс»: средний чек на услуги шиномонтажа вырос почти на 20% за год

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Кирилл Брага/РИА Новости

Средний чек россиян на услуги шиномонтажа в октябре 2024 года составил 2,6 тыс. рублей (+19% за год). В этом октябре россияне меняли шины на авто на 16% реже, чем в прошлом. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе ресурса «Чек Индекс».

В Москве шиномонтаж подорожал на 21% за год (до 3,1 тыс. рублей), в Санкт-Петербурге — на 15% (до 2,9 тыс. рублей).

При этом средний чек россиян за сезонное хранение шин вырос на 13% и составил 3 тыс. рублей. К таким услугам автолюбители в этом году прибегали на 12% реже, чем в 2023-м. В Москве чек оказался чуть дороже — 3,4 тыс. рублей в среднем, а в Петербурге — 3 тыс. рублей.

«Ввиду сухого и теплого начала осени в этом году многие автомобилисты, прежде всего в европейской части страны, не торопились менять авторезину. Более высокий и устойчивый интерес к смене и сдаче шин на хранение наблюдался лишь в конце октября. Очевидно, что отложенный спрос будет реализован в ноябре, с приходом околонулевой температуры и снега, поскольку парк автомобилей за год подрос», — отметили эксперты «Чек Индекса».

Средний размер трат на замену и сезонное хранение колес сейчас находится на уровне 5,7 тыс. рублей, что выше уровня прошлого года на 16%. Эксперты объяснили рост расходов увеличением размерности шин (в этом осеннем сезоне чаще меняли резину с внутренним диаметром 17 – 19 дюймов, рассчитанной на кроссоверы), а также повышением издержек автосервисов на персонал, оборудование и смежные траты.

Исследование было проведено в ноябре.

Ранее сообщалось, что в России шиномонтажи стали отказывать военным в экстренном ремонте.

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