Торги юанем на Мосбирже упали до двухлетнего минимума

Объем торгов юанем на Мосбирже по итогам октября составил 1,8 трлн рублей, что стало минимумом с февраля 2023 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Средний дневной объем торгов в октябре опустился ниже отметки в 80 млрд рублей. Значение почти вдвое уступает показателям начала текущего года.

В среднем осенью активность торгов китайской валютой в России упала в 1,5-2 раза по сравнению с периодом с января по май, то есть до введения санкций американским минфином в отношении Мосбиржи.

Кроме того, влияние на объем торгов юанем оказывает падение цен на экспортируемую российскую нефть ниже $70 и снижение требований по обязательной продаже валютной выручки.

Курс юаня в пятницу, 8 ноября, находится в диапазоне 13,69-13,72 рубля.

До этого финансист спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня после победы Дональда Трампа на выборах в США.

Ранее был назван фактор, способный обрушить доллар сильнее победы Трампа.