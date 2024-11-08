Назван фактор, способный обрушить доллар сильнее победы Трампа

Тон Федеральной резервной системы (ФРС) по ставкам гораздо важнее для доллара, чем победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, заявил агентству «Прайм» начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

«Изначально многие игроки делали ставку на кандидата от демократов Камалу Харрис, но их ожидания не сбылись, что взволновало инвесторов. Но это было лишь временное явление», — отметил финансист.

Ключевым фактором является денежно-кредитная политика ФРС, подчеркнул Соболев. По его словам, сигнал от американского регулятора о приостановке в снижении ставки приведет к значительному падению курса доллара.

Накануне Федрезерв второй раз подряд понизил базовую ставку — до 4,5–4,75%. До этого регулятор держал ставку на рекордном максимуме на протяжении года, чтобы сдержать высокую инфляцию в стране.

Ранее стало известно, как победа Трампа отразится на российской экономике.