Спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня после победы Трампа

На следующей неделе доллар будет стоить 97,2-99,4 рубля, евро — 104,3-106,6 рубля, а юань — 13,5-13,8 рубля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

По его словам, сейчас курсы валют подвержены колебаниям. 6 ноября наблюдалась повышенная волатильность котировок валют как в России, так и на зарубежных площадках.

«Всплеск вызван реакцией на предварительные итоги выборов президента США — победу Дональда Трампа. Результаты оцениваются многими как более предпочтительные для России в плане перспектив ослабления санкционного режима и улучшения отношений с Западом. Вероятно, это вызвало первоначальное сильное укрепление рубля. Однако оно быстро сменилось противоположным движением», — отметил Бабин.

Эксперт пояснил, что на фоне подобных потенциальных изменений геополитической ситуации перспективы российского импорта могут улучшиться, а значит — спрос на зарубежную валюту вырастет.

7 ноября доллар на внебиржевом рынке стоит 98,08 рубля, евро — 105,6 рубля. Курс юаня на Мосбирже к 15:17 мск 7 ноября составляет 13,6 рубля.

6 ноября Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с долларом после победы Трампа.