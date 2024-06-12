Под новые антироссийские санкции попала Мосбиржа

США ввели санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ, входящего в группу Мосбиржи и Национального расчетного депозитария (НРД), который выступает посредником в сделках с валютой на бирже. Об этом говорится на сайте американского минфина.

В минфине США отметили, что меры властей России по привлечению капитала в отношении Московской биржи расширяют возможности граждан РФ и других стран «получать прибыль от военной машины Кремля при помощи инвестирования в суверенный долг Российской Федерации, российские корпорации и ведущие российские оборонные предприятия».

В санкционный список также включили страховую компанию «СОГАЗ», проекты «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3», «Мурманский СПГ», «Газпром инвест», «Русгаздобычу», а также холдинг «Синара — транспортные машины».

Кроме того, под американские санкции попало созданное в 2022 году движение детей и молодежи «Движение первых». Среди физических лиц в санкционный список попала глава Гагаузии Евгения Гуцул.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала расширение антироссийских санкций США, отметив, что эти меры не останутся без ответа.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что западные санкции мешают России.