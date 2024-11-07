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Стало известно число работников теневого сектора в РФ

Минтруд: в РФ в теневом секторе потенциально могут быть заняты 6,5 млн человек

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Depositphotos

В теневом секторе экономики могут быть заняты порядка 6,5 млн россиян. Об этом сообщил директор департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда России Михаил Кирсанов, передает ТАСС.

Он объяснил методику подсчета потенциальной теневой занятости: из общего числа потенциальных работников отнимают студентов и инвалидов.

«Это дело конкретных данных конкретного человека и доказательств, находится ли он в теневой занятости», — сказал Кирсанов.

Он подчеркнул, что наибольший риск возникновения теневой занятости существует в малом и среднем бизнесе, а также — в сфере услуг. По словам Кирсанова, члены рабочих групп проводят рейды для выявления специалистов, которые работают без оформления трудовых отношений.

В России в 2023 году потенциальное число граждан, занятых в теневом секторе, составило 9,6 млн человек.

До этого исследование показало, что каждая пятая российская компания (21%) планирует привлекать сезонных работников.

Ранее Минтруд предложил исключить вопросы занятости из законопроекта о платформенной экономике.

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