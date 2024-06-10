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Названо число занятых в тени россиян

«Известия»: число россиян в теневой занятости составило 9,6 млн человек

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Shutterstock

В России в 2023 году потенциальное число граждан, занятых в теневом секторе, составило 9,6 млн человек. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на доклад Минтруда РФ об итогах предыдущего года и задачах на текущий.

Как сообщается, ведомство впервые дало такую оценку. По словам доцента юридического института РУДН Софьи Мореевой, министерство разработало методику для расчета потенциально занятых в теневом секторе еще в прошлом году. Она рассказала, что такой анализ проводится в два этапа. Так, сначала устанавливается число неработающих россиян в трудоспособном возрасте исходя из числа застрахованных по обязательному медицинскому страхованию. Затем полученный показатель уменьшается на число граждан, у которых есть основания не работать. Речь идет о находящихся в декретном отпуске людях, инвалидах, старшеклассниках, студентах, заключенных и зарегистрированных безработных.

В результате определяется число граждан, деятельность которых имеет признаки трудовых или гражданско-правовых отношений (либо бизнеса) и приносит доход — но без официального оформления или регистрации в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя.

До этого исследование показало, что каждая пятая российская компания (21%) планирует привлекать сезонных работников этим летом.

Ранее в UBS сообщили об опасном риске ухода мировой экономики в теневой сектор.

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