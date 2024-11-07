Стало известно, как победа Трампа отразится на российской экономике

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США пока никак не отразится на российской экономике. Об этом рассказал инвестбанкир, автор телеграм-канала «Биткоган» Евгений Коган, передает проект «Сноб».

Однако он напомнил, что Трамп обещал увеличить поставки нефти по всему миру в случае прихода к власти. По словам эксперта, это может привести к снижению нефтегазовых доходов России и просадке рубля. Кроме того, программы нового президента могут спровоцировать рост инфляционной составляющей в мире.

«Следовательно, ФРС будет сложнее снижать ставку. Так доллар может продолжить укрепление, что не очень хорошо для цен на золото и нефть. В целом для России все это не очень хорошо. Сегодня мы радуемся возможному снижению геополитической напряженности, но впереди нас ждет очень много, возможно, не самых приятных откровений», — добавил Коган.

Доцент экономического факультета Российского университета дружбы народов Лазарь Бадалов до этого говорил, что будущая экономическая политика Дональда Трампа, одержавшего победу на президентских выборах в США, может позитивно сказаться на курсе доллара.

Ранее стало известно, чей денежный печатный станок работает активнее — США или России.