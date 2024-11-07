Финансист предрек судьбу доллара при Трампе

Будущая экономическая политика Дональда Трампа, одержавшего победу на президентских выборах в США, может позитивно сказаться на курсе доллара. Об этом заявил доцент экономического факультета Российского университета дружбы народов Лазарь Бадалов в беседе с «Прайм».

«По моему мнению, Трамп внесет существенные коррективы в экономическую политику США, что благоприятно скажется на курсе доллара», — отметил Бадалов.

На фоне новостей о победе Трампа доллар вырос, и это связано с тем, что кандидат от республиканцев обещал защитить экономические интересы, прежде всего США, продолжил финансист. Кроме того, есть надежда, что санкционные и торговые войны уйдут в прошлое, заметил Бадалов.

В ближайшее время станет ясно, насколько Трамп сдержит свои слова, добавил он.

Накануне издание Financial Times писало о том, что индекс доллара к корзине мировых валют вырос на 1,92%, до 105,441 пункта. Это самый большой однодневный прирост с июня 2016 года.

Дональд Трамп избран 47-м президентом США и уже объявил о своей победе на выборах. Доллар отреагировал на эту новость ростом до 98,2 рубля. За год американская валюта подорожала всего на пять рублей. Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», назвали закономерным укрепление доллара сразу после победы Трампа, но допустили восстановление рублем утраченных позиций. Сколько будет стоить доллар в конце года и выгодно ли сейчас вкладываться в американскую валюту — в материале «Газеты.Ru».

Ранее фондовые рынки США и России показали рост после победы Трампа.