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Стало известно, чей денежный печатный станок работает активнее — США или России

Инвестбанкир Коган: Россия печатает новые деньги в семь раз быстрее США

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Павел Лисицын/РИА Новости

За последние два года наличных долларов стало на 1,4% меньше, в то время как объем рублей подскочил на 43,3%, пишет в своем Telegram-канале инвестиционный банкир Евгений Коган.

Получается, российский денежный печатный станок работает в семь раз активнее американского.

«И кого-то еще удивляет, почему у нас такая инфляция? Поэтому ЦБ задирает ключевую ставку до 21%, чтобы остановить увеличение объемов кредитов по 20% в год, которые разгоняют номинальный спрос и ведут к росту цен», — отметил Коган.

При этом, как утверждает инвестбанкир, крах рублю в сложившейся ситуации не грозит: наращивание денежной массы уже отражено в инфляции и курсе нацвалюты.

Некоторые эксперты в США опасаются за судьбу доллара в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах 5 ноября. Такой исход голосования может подорвать статус доллара как мировой валюты, считают они.

Ранее Дмитрий Медведев предупредил об опасности краха доллара для России.

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