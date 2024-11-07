Мосбиржа запустит торги на фондовом рынке после их переноса

Торги на фондовом рынке Московской биржи стартуют в 12:00 мск с аукциона открытия, в 12:10 мск запланировано начало основной сессии. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

В Мосбирже напомнили, что в четверг, 7 ноября, из-за выявленной ошибки в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка было решено перенести начало торгов. Там заявили, что данную ошибку полностью устранили.

«Система доступна для подключения участников с 11:45 мск», — сказано в сообщении.

О переносе начала торгов сообщалось на официальном сайте площадки. Основная сессия на Мосбирже должна была начаться в 10:00 мск.

2 ноября Московская биржа подвела итоги торгов в октябре текущего года. Отчет был опубликован на ее сайте.

По данным площадки, общий объем торгов на всех ее рынках в соответствующем месяце увеличился на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Значение составило 140,1 трлн рублей против 135,5 трлн рублей в октябре прошлого года.

Объем торгов на рынке акций в отдельности вырос на 27,3% в годовом выражении, достигнув отметки в 2,8 трлн рублей. Что касается денежного и срочного рынков, объем торгов на них по итогам октября 2024 года составил 111,2 трлн рублей и 9,3 трлн рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что иностранцы возобновили интерес к российскому фондовому рынку.