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Мосбиржа объяснила перенос старта торгов на фондовом рынке

Мосбиржа перенесла старт торгов на фондовом рынке на 12:00 мск

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Московская биржа отложила старт торгов на фондовом рынке из-за возникшей ошибки в торгово-клиринговой системе. Об этом сообщили в пресс-службе площадки.

В пресс-службе отметили, что о начале торгов на фондовом рынке будет объявлено дополнительно. На сайте указано, что система станет доступна для участников с 11:45 мск, а торги возобновятся в 12:00.

«Торги на остальных рынках Московской биржи: срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке стартовали и проводятся в штатном режиме», — говорится в сообщении.

О переносе начала торгов сообщалось на официальном сайте площадки. Основная сессия на Мосбирже должна была начаться в 10:00 мск.

В октябре IR-директор Мосбиржи Антон Терентьев заявил, что объем торгов на площадке по итогам 2024-го может установить новый рекорд. По его словам, подобных результатов биржа добивалась четыре года подряд.

Ранее стало известно, что на Мосбирже прекратятся торги акциями Росбанка.

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