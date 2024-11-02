Объем торгов на Мосбирже в октябре вырос на 3,4%

Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в октябре увеличился на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (135,5 трлн рублей) и составил 140,1 трлн руб. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Объем торгов на рынке акций вырос на 27,3% в годовом выражении, до 2,8 трлн руб. Среднедневной объем торгов на этом рынке увеличился на 20,5%, до 122,8 млрд руб.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями снизился на 30,8% и составил 1,8 трлн руб. В предыдущем месяце на фондовом рынке Мосбиржи было размещено 100 облигационных займов. Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 1,5 трлн руб.

Объем торгов на срочном рынке увеличился на 5,7% и достиг 9,3 трлн руб. Среднедневной объем торгов на данном рынке вырос на 0,75%, до 403 млрд руб.

Объем торгов на денежном рынке составил 111,2 трлн руб. Среднедневной объем операций на этом рынке увеличился на 23,1%, до 4,8 трлн руб.

В июне Мосбиржа попала под санкции США. В американском минфине сочли, что меры властей России по привлечению капитала в отношении торговой площадки расширяют возможности граждан РФ и других стран «получать прибыль от военной машины Кремля при помощи инвестирования в суверенный долг РФ, российские корпорации и ведущие российские оборонные предприятия». Ограничения спровоцировали резкий отток средств нерезидентов впервые за два года.

Ранее сообщалось, что иностранцы возобновили интерес к российскому фондовому рынку.