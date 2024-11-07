Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мосбиржа отложила старт торгов на фондовом рынке

Мосбиржа перенесла начало торгов на фондовом рынке по неизвестным причинам

close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Московская биржа перенесла начало торгов на фондовом рынке на неопределенное время. Об этом сообщается на официальном сайте площадки.

Традиционно основная торговая сессия на Мосбирже стартует в 10:00 мск.

«Старт торгов на фондовом рынке откладывается. О начале торгов будет сообщено дополнительно», — говорится в заявлении.

Никакие подробности в тексте не приводятся. В том числе это касается причин данного решения.

2 ноября Московская биржа подвела итоги торгов в октябре текущего года. Отчет появился на ее официальном сайте.

По данным площадки, общий объем торгов на всех ее рынках в соответствующем месяце увеличился на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Значение составило 140,1 трлн рублей против 135,5 трлн рублей в октябре прошлого года.

Объем торгов на рынке акций в отдельности вырос на 27,3% в годовом выражении, достигнув отметки в 2,8 трлн рублей. Что касается денежного и срочного рынков, объем торгов на них по итогам октября 2024 года составил 111,2 трлн рублей и 9,3 трлн рублей соответственно.

Ранее на Мосбирже начали рассчитывать основной индекс акций в китайских юанях.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами