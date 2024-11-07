Мосбиржа отложила старт торгов на фондовом рынке

Московская биржа перенесла начало торгов на фондовом рынке на неопределенное время. Об этом сообщается на официальном сайте площадки.

Традиционно основная торговая сессия на Мосбирже стартует в 10:00 мск.

«Старт торгов на фондовом рынке откладывается. О начале торгов будет сообщено дополнительно», — говорится в заявлении.

Никакие подробности в тексте не приводятся. В том числе это касается причин данного решения.

2 ноября Московская биржа подвела итоги торгов в октябре текущего года. Отчет появился на ее официальном сайте.

По данным площадки, общий объем торгов на всех ее рынках в соответствующем месяце увеличился на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Значение составило 140,1 трлн рублей против 135,5 трлн рублей в октябре прошлого года.

Объем торгов на рынке акций в отдельности вырос на 27,3% в годовом выражении, достигнув отметки в 2,8 трлн рублей. Что касается денежного и срочного рынков, объем торгов на них по итогам октября 2024 года составил 111,2 трлн рублей и 9,3 трлн рублей соответственно.

Ранее на Мосбирже начали рассчитывать основной индекс акций в китайских юанях.