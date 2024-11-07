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Британия ввела санкции против физлиц и компании РФ из-за причастности к «Вагнеру»

Британия ввела санкции против трех россиян и одного юрлица из-за ЧВК «Вагнер»

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Евгений Биятов/РИА Новости

Великобритания ввела санкции в отношении трех россиян и одной компании за причастность к деятельности ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Об этом сообщил МИД Королевства, передает Reuters.

Британское правительство ввело 46 новых санкций в отношении России, в том числе в отношении граждан, связанных с «Вагнером».

В санкционный список также попали физические и юридические лица в ЦАР, Ливии и Мали за связи с российской ЧВК.

28 октября антироссийский санкционный список был расширен Великобританией на шесть новых позиций. Под ограничительные меры попали Агентство социального проектирования (АСП), группа компаний «Структура», всероссийский межведомственный центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций и оператор цифрового диалога между властью и обществом АНО «Диалог».

В посольстве РФ в Лондоне эти назвали санкции нелегитимными.

Ранее Британия ввела новые санкции против российских танкеров.

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