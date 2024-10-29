Посольство РФ прокомментировало новые санкции Британии против России

Британское правительство ввело новые антироссийские санкции, которые российское посольство в Лондоне считает нелегитимными и ничтожными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российской дипломатической миссии.

В посольстве акцентировали внимание на том, что новые ограничительные меры направлены на отвлечение общества от той цены, которую британцы вынуждены платить за поддержку Украины. В комментарии подчеркивается, что Западу становится все труднее скрывать от своих граждан достижения российской армии на фронте.

28 октября антироссийский санкционный список был расширен Великобританией на шесть новых позиций. Согласно документу, опубликованному правительством королевства, под ограничительные меры попали Агентство социального проектирования (АСП), группа компаний «Структура», всероссийский межведомственный центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций и оператор цифрового диалога между властью и обществом АНО «Диалог».

17 октября сообщалось, что Великобритания ввела санкции в отношении 22 российских танкеров. Из заявления МИД следует, что этот пакет санкций стал крупнейшим из принятых Лондоном в отношении российских танкеров. Кроме того, под санкции попала российская газовая компания АО «РусГазДобыча».

Ранее в МИД РФ заявили, что Лондон делает все, чтобы поразить Москву в правах.