Правительство Великобритании расширило список антироссийских санкций

Антироссийский санкционный список расширен Великобританией на шесть новых позиций. Об этом свидетельствует публикация на сайте правительства королевства.

Согласно документу, под ограничительные меры попали Агентство социального проектирования (АСП), группа компаний «Структура», всероссийский межведомственный центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций и оператор цифрового диалога между властью и обществом АНО «Диалог».

Кроме того, санкции введены в отношении основателя АСП Ильи Гамбашидзе, директора программы АСП Андрея Перлы и владельца ГК «Структура» Николая Тупикина.

17 октября сообщалось, что Великобритания ввела санкции в отношении 22 российских танкеров. Из заявления МИД следует, что этот пакет санкций стал крупнейшим из принятых Лондоном в отношении российских танкеров. Кроме того, под санкции попала российская газовая компания АО «РусГазДобыча».

Ранее в МИД РФ заявили, что Лондон делает все, чтобы поразить Москву в правах.