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Трамп назвал Маска супергением

Трамп назвал Маска супергением в ходе выступления в Мар-а-Лаго

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Brian Snyder/Reuters

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп назвал поддерживающего его основателя компании SpaceX Илона Маска супергением. Об этом он сообщил в ходе выступления в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, слова политика передает ТАСС.

«Он — уникальный человек, он особенный, супергений», — заявил Трамп.

По словам политика, государство должно защищать одаренных людей, поскольку в США их не так много.

Если Дональд Трамп победит на выборах, он планирует предложить Илону Маску стать главой комиссии по оценке эффективности работы правительства, сообщает ТАСС. Контролирующий орган, который может возглавить глава SpaceX, будет заниматься реорганизацией федерального правительства и выявлением случаев мошенничества со стороны властей.

1 ноября кандидат в президенты США от Республиканской партии заявил, что в случае своей победы на выборах главы государства может назначить Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего на «влиятельные должности» в администрации страны. При этом он решил не уточнять, о каких именно постах идет речь.

Ранее Маск рассказал о планах на случай победы Трампа на выборах

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Выборы в США - 2024
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