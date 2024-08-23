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Кеннеди-младший решил выйти из предвыборной гонки США

Axios: Кеннеди-младший подал документы на выход из предвыборной гонки США

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Brian Snyder/Reuters

Независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший решил выйти из предвыборной гонки в штате Аризона. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, политик подал документы на выход. В Аризоне он, предположительно, должен объявить о поддержке кандидата на пост американского президента.

Журналисты добавили, что, помимо Кеннеди-младшего, документы на отзыв в офис секретаря штата Аризона подали его напарница, кандидат в вице-президенты США Николь Шанахан и 11 выборщиков независимой президентской кампании.

О планах Кеннеди-младшего выйти из предвыборной гонки стало известно накануне. В СМИ сообщалось, что он также объявит о поддержке Дональда Трампа. О решении, предположительно, будет объявлено к концу нынешней недели.

По словам источника ABC, одним из возможных сценариев может стать совместный выход на сцену Кеннеди-младшего и Трампа на предвыборном мероприятии в столице Аризоны Фениксе.

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