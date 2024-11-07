Стало известно, останутся ли актуальными санкционные риски для РФ в торговле с США

Связанные с санкционным режимом риски останутся актуальными для России в торговле с США и при избранном президенте Дональде Трампе. Об этом заявила начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко в беседе с РИА Новости.

«Для России актуальны риски, связанные с санкционным режимом», — подчеркнула она.

По мнению Холоденко, действия Трампа «могут носить протекционистский характер», но все его заявления — это «вербальные интервенции».

Она напомнила, что Трамп прославился агрессивной риторикой в ходе предыдущего президентского срока, но «не все обещания материализовались».

Накануне газета Financial Times писала о том, что победа Трампа на президентских выборах в США вызвала оживленную дискуссию среди трейдеров западных банков о возможности снятия санкций против России. Многие специалисты уже задумываются о возможности торговли рублем и другими российскими активами.

До этого в МИД РФ заявили, что Россия не питает иллюзий в отношении избранного президента США Дональда Трампа, а также нового состава американского конгресса. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что правящая в Соединенных Штатах политическая элита, независимо от принадлежности к республиканской или демократической партиям, придерживается антироссийских установок и линии на «сдерживание Москвы».

Ранее в Кремле прокомментировали итоги выборов президента в США.