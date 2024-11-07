Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, останутся ли актуальными санкционные риски для РФ в торговле с США

Аналитик Холоденко: для России будут актуальны санкционные риски при Трампе

close
Andrey Mihaylov/Shutterstock/FOTODOM

Связанные с санкционным режимом риски останутся актуальными для России в торговле с США и при избранном президенте Дональде Трампе. Об этом заявила начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко в беседе с РИА Новости.

«Для России актуальны риски, связанные с санкционным режимом», — подчеркнула она.

По мнению Холоденко, действия Трампа «могут носить протекционистский характер», но все его заявления — это «вербальные интервенции».

Она напомнила, что Трамп прославился агрессивной риторикой в ходе предыдущего президентского срока, но «не все обещания материализовались».

Накануне газета Financial Times писала о том, что победа Трампа на президентских выборах в США вызвала оживленную дискуссию среди трейдеров западных банков о возможности снятия санкций против России. Многие специалисты уже задумываются о возможности торговли рублем и другими российскими активами.

До этого в МИД РФ заявили, что Россия не питает иллюзий в отношении избранного президента США Дональда Трампа, а также нового состава американского конгресса. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что правящая в Соединенных Штатах политическая элита, независимо от принадлежности к республиканской или демократической партиям, придерживается антироссийских установок и линии на «сдерживание Москвы».

Ранее в Кремле прокомментировали итоги выборов президента в США.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами