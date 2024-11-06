Дерипаска предсказал обрушение цен на нефть после победы Трампа

После победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США стоит ожидать падения цен на нефть. Об этом заявил российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

«Трампа начали поздравлять... Доброе утро, новый мир… Нефть к $50 к маю, мир будет, похоже, везде…» — написал предприниматель.

Также Дерипаска предположил, что после вступления республиканца в должность американские woke (люди, уделяющие особое внимание социальной, расовой и половой справедливости) будут завидовать квадроберам.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). По данным Fox News, кандидат от республиканцев набирает минимум 277 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы.

В Министерстве иностранных дел России считают, что предполагаемая победа Трампа на президентских выборах говорит о недовольстве результатами правления действующего американского лидера Джо Байдена.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее миллиардер Сакс назвал Харрис «вчерашними новостями», которые завтра «никто не включит».