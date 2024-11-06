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В МИД РФ связали победу Трампа с недовольством правлением Байдена

МИД РФ: победа Трампа говорит о недовольстве правлением Байдена в США

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Reuters

Предполагаемая победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах говорит о недовольстве результатами правления действующего американского лидера Джо Байдена. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

«Победа... Трампа..., безусловно, отражает недовольство американцев как итогами правления администрации Джо Байдена, так и предвыборной программой Демократической партии», — считают в российском МИД.

В ведомстве заявили, что итоги выборов говорят о «глубоком гражданском расколе» в Штатах на сторонников традиционных и прогрессивных ценностей.

В то же время Россия, отмечают в МИД, готова работать с новой администрацией США, ориентируясь на национальные интересы РФ.

На прошедших в США выборах Трамп конкурировал с действующим вице-президентом Камалой Харрис. Согласно предварительным данным, Трамп набрал больше 270 голосов выборщиков, необходимых для победы.

«Газета.Ru» ведет прямую трансляцию подсчета голосов.

Ранее назвавший Трампа социопатом глава МИД Британии поздравил его с победой.

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Выборы в США - 2024
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